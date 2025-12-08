Goldman: 5 Aktien mit mehr als 70 % Potenzial in 2026 – Zalando ist dabei!

Horizon Robotics ist ein in China gegründeter Entwickler von KI-Chips, die in Fahrerassistenzsystemen und autonomen Fahrzeugplattformen eingesetzt werden. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten lokalen Konkurrenten von Nvidia und Mobileye im chinesischen Markt für Automotive-Halbleiter.

Laut Goldman Sachs besitzt die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 94 Prozent. Die Analysten verweisen auf eine verbesserte Produktpalette, die gezielt auf den Bedarf hochentwickelter Smart-Driving-Systeme zugeschnitten ist. Der faire Wert liege bei rund 15,30 Hongkong-Dollar binnen zwölf Monaten.

Risiken sieht Goldman in stärker als erwartetem Wettbewerb, Preisdruck in der Autozulieferkette sowie geopolitischen Unsicherheiten. Zudem könnte der Titel leiden, wenn Horizon seine Produkte nicht schnell genug weiterentwickelt oder es nicht gelingt, zusätzliche Kunden zu gewinnen.

Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 130 Prozent im Plus. Im Fokus der Analysten stehen vor allem die Massenproduktion des neuen J6P-Chips sowie der Fahrassistenzsoftware HSD.

Hon Hai – taiwanischer Elektronik- und Auftragsfertigungsriese

Hon Hai Precision Industry, besser bekannt als Foxconn, ist der weltweit größte Elektronikfertiger und Produzent von Komponenten für Smartphones, Computer und zunehmend auch Hardware für KI-Rechenzentren. Zu den Kunden gehören nahezu alle großen US- und globalen Tech-Konzerne.

Goldman Sachs traut der Aktie im kommenden Jahr ein Kurspotenzial von 77 Prozent zu und stuft sie mit Kaufen ein. Wachstumstreiber seien die starke Nachfrage nach KI-Servern und ein solider Smartphone-Zyklus. Auf Basis von Wettbewerbsvergleichen hält Goldman ein Bewertungsniveau von 21-mal Gewinn für angemessen, was einem Kursziel von 400 Taiwan-Dollar entspricht.

Risiken sieht man in schwächer als erwarteten Ergebnissen im KI-Servergeschäft und bei den E-Mobilitätsservices. Auch eine langsamere internationale Kapazitätsausweitung sowie intensiver Wettbewerb in der Unterhaltungselektronik könnten belasten.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 24 Prozent zugelegt. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden im März erwartet.

Zalando – der deutsche Star in den Top 5

Der DAX-Konzern ist einer der größten europäischen E-Commerce-Plattformen für Fashion und Lifestyle und betreibt zusätzlich Logistik- und Marketingservices für Markenpartner. Das Unternehmen zählt zu den prägendsten Akteuren im europäischen Onlinehandel.

Goldman Sachs hat die Einschätzung für Zalando weiter angehoben. In der November-Liste lag das Kurspotenzial noch bei 77 Prozent, nun sehen die Analysten bis zu 90 Prozent Luft nach oben. Zalando sei ein Gewinner der strukturellen Verschiebung hin zum Online-Handel – mit zusätzlichem Potenzial durch die Übernahme von About You Anfang des Jahres.

Starke Drittquartalszahlen lösten einen Kursrückgang im Oktober aus, der laut Goldman auf Sorgen über Konsumzurückhaltung und mögliche KI-Disruption zurückging. Analyst Richard Edwards hält die aktuelle Bewertung jedoch für zu niedrig und erwartet ein jährliches Gewinnwachstum von rund 20 Prozent in den kommenden fünf Jahren.

Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 26 Prozent im Minus.

MakeMyTrip – indischer Online-Reiseanbieter

Der Reisespezialist bietet eine der führenden digitalen Reiseplattformen in Indien. Das Unternehmen bietet Flug-, Hotel- und Pauschalbuchungen an und zählt zu den wichtigsten Profiteuren des wachsenden indischen Inlands- und Auslandsreiseverkehrs.

Goldman vergibt ein Kurspotenzial von 72 Prozent für MakeMyTrip und verweist auf solide Katalysatoren für eine Erholung des Wachstums. Das 12-Monats-Kursziel liegt bei 123 US-Dollar, basierend auf künftigen Cashflows, Bewertungsmultiplikatoren und potenziellen M&A-Optionen.

Risiken bestehen laut Goldman in schwächerer Reisedynamik, steigendem Wettbewerb, sinkenden Margen sowie möglichen Fehlallokationen von Kapital.

Die Aktie, die in den USA notiert, hat seit Jahresbeginn rund 37 Prozent verloren. Investoren warten nun auf die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Januar.

Wise – britischer Spezialist für grenzüberschreitende Finanztransfers

Die Briten sind ein Fintech, das auf internationale Überweisungen und Multiwährungskonten spezialisiert ist. Das Unternehmen gilt als einer der Technologieführer im globalen Cross-Border-Zahlungsverkehr.

Goldman Sachs sieht ein Potenzial von 70 Prozent und bezeichnet Wise als langfristigen Gewinner im internationalen Zahlungsverkehr mit modernster Infrastruktur. Die Aktie verlor im Oktober und November rund 8,5 Prozent nach Zahlen zum ersten Halbjahr 2026. Seit Jahresbeginn liegt der Wert 20 Prozent im Minus.

Margenschätzungen wurden wegen höherer operativer Kosten und einmaliger Ausgaben – unter anderem im Zusammenhang mit einer geplanten US-Doppelnotierung – reduziert.

Analyst Mo Moawalla bleibt jedoch positiv gestimmt und verweist auf die strukturellen Wachstumschancen und mehrere potenzielle Upside-Treiber. Die nächsten Zahlen kommen im Januar mit dem Update zum dritten Quartal.

Mein Tipp: Hon Hai & Zalando!

Die Experten von Goldman Sachs haben bei ihren Top 5 fast überwiegend Aktien ausgewählt, die 2025 auf keinen grünen Zweig gekommen sind. Bei der Auswahl sollten Anleger folgendes beachten: Die angeführte Übernahme von About You von Zalando ist aktuell eher ein Klotz am Bein des DAX-Konzerns, da Anleger befürchten, dass hier noch etwas böses verborgen liegt. Sind diese Zweifel beseitigt, dann hat die Aktie tatsächlich das Potenzial 2026 durchzustarten.

Bei der Aktie von Foxconn können Anleger wirklich nicht viel falsch machen. Der Konzern liefert von Quartal zu Quartal und besonders die große Nachfrage nach Apples neuem iPhone dürfte die Kassen weiter ordentlich füllen. Zudem ist Hon Hai der einzige Konzern aus diesem Quintett, der eine Dividende bietet. Die Dividendenrendite für das laufende Jahr wird auf 3,16 Prozent geschätzt und soll nächstes Jahr auf 3,89 steigen, was ein weiterer Pluspunkt für die Aktie ist.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!



