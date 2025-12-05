    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Milliarden-News

    1761 Aufrufe 1761 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mega-Zahlung von Amazon stoppt Steuer- und Arbeitsrechtdrama

    Amazon schließt Italiens Steuer- und Arbeitsstreit ab. Rund 180 Millionen Euro fließen an den Fiskus und Lieferarbeiter erhalten direkte Arbeitsverträge.

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon zahlt 180 Millionen Euro an italienischen Fiskus.
    • 50.000 Mitarbeiter erhalten direkte Arbeitsverträge.
    • Vergleich stärkt Rechte der Arbeitnehmer in Italien.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Milliarden-News - Mega-Zahlung von Amazon stoppt Steuer- und Arbeitsrechtdrama
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

    Der E-Commerce-Riese Amazon hat einen langjährigen Steuer- und Arbeitsrechtsstreit in Italien beigelegt, wie Il Sole 24 Ore berichtete. Laut Quellen zahlte die italienische Einheit rund 180 Millionen Euro an die Steuerbehörde, um Ermittlungen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung und illegaler Arbeitspraktiken zu beenden.

    Amazon

    -1,42 %
    -1,75 %
    -8,44 %
    -1,37 %
    +3,89 %
    +151,76 %
    +44,86 %
    +581,30 %
    +3.273.185,71 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    215,89€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    244,96€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hintergrund der Ermittlungen

    Im Juli 2024 hatte die Logistikeinheit von Amazon in Italien den Vorwurf erhalten, Arbeits- und Steuergesetze umgangen zu haben. Die Gruppe habe auf Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung zurückgegriffen, die Arbeitskräfte bereitstellten. Dadurch seien Mehrwertsteuerzahlungen reduziert und Sozialabgaben gesenkt worden. Milaner Staatsanwälte sicherten damals Vermögenswerte in Höhe von 121 Millionen Euro.

    Die Zahlung von Amazon ist Teil eines größeren Vergleichs über insgesamt eine Milliarde Euro, der 33 Unternehmen in Mailand betraf. Dazu zählen italienische Einheiten von DHL, FedEx, UPS sowie die Supermarktkette Esselunga, wie Quellen berichten.

    Konsequenzen für Arbeitskräfte

    Im Rahmen der Einigung verpflichteten sich die betroffenen Firmen, mehr als 50.000 zuvor indirekt über Genossenschaften beschäftigte Mitarbeiter nun direkt anzustellen. Damit soll die Transparenz in der Beschäftigungspraxis erhöht werden.

    Die Quellen betonen, dass die Maßnahmen sowohl steuerliche als auch arbeitsrechtliche Probleme lösen sollen. Ein Sprecher der Steuerbehörde kommentierte gegenüber Reuters:

    "Der Vergleich stellt sicher, dass Steuern korrekt abgeführt werden und Arbeitnehmer fair beschäftigt sind."

    Die Vereinbarung markiert einen wichtigen Präzedenzfall für internationale Logistikkonzerne in Italien. Sie zeigt, dass der Staat gegen Umgehungen von Steuern und Sozialabgaben entschlossen vorgeht, während gleichzeitig die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt werden.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden-News Mega-Zahlung von Amazon stoppt Steuer- und Arbeitsrechtdrama Amazon schließt Italiens Steuer- und Arbeitsstreit ab. Rund 180 Millionen Euro fließen an den Fiskus und Lieferarbeiter erhalten direkte Arbeitsverträge.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     