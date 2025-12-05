Mega-Zahlung von Amazon stoppt Steuer- und Arbeitsrechtdrama

Der E-Commerce-Riese Amazon hat einen langjährigen Steuer- und Arbeitsrechtsstreit in Italien beigelegt, wie Il Sole 24 Ore berichtete. Laut Quellen zahlte die italienische Einheit rund 180 Millionen Euro an die Steuerbehörde, um Ermittlungen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung und illegaler Arbeitspraktiken zu beenden.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!

Hintergrund der Ermittlungen

Im Juli 2024 hatte die Logistikeinheit von Amazon in Italien den Vorwurf erhalten, Arbeits- und Steuergesetze umgangen zu haben. Die Gruppe habe auf Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung zurückgegriffen, die Arbeitskräfte bereitstellten. Dadurch seien Mehrwertsteuerzahlungen reduziert und Sozialabgaben gesenkt worden. Milaner Staatsanwälte sicherten damals Vermögenswerte in Höhe von 121 Millionen Euro.

Die Zahlung von Amazon ist Teil eines größeren Vergleichs über insgesamt eine Milliarde Euro, der 33 Unternehmen in Mailand betraf. Dazu zählen italienische Einheiten von DHL, FedEx, UPS sowie die Supermarktkette Esselunga, wie Quellen berichten.

Konsequenzen für Arbeitskräfte

Im Rahmen der Einigung verpflichteten sich die betroffenen Firmen, mehr als 50.000 zuvor indirekt über Genossenschaften beschäftigte Mitarbeiter nun direkt anzustellen. Damit soll die Transparenz in der Beschäftigungspraxis erhöht werden.

Die Quellen betonen, dass die Maßnahmen sowohl steuerliche als auch arbeitsrechtliche Probleme lösen sollen. Ein Sprecher der Steuerbehörde kommentierte gegenüber Reuters:

"Der Vergleich stellt sicher, dass Steuern korrekt abgeführt werden und Arbeitnehmer fair beschäftigt sind."

Die Vereinbarung markiert einen wichtigen Präzedenzfall für internationale Logistikkonzerne in Italien. Sie zeigt, dass der Staat gegen Umgehungen von Steuern und Sozialabgaben entschlossen vorgeht, während gleichzeitig die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt werden.

Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für Strom Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit

Preisgarantie. Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mitPreisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion