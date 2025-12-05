    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie legt zu - 05.12.2025

    Am 05.12.2025 ist die Warner Bros. Discovery (A) Aktie, bisher, um +3,42 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Warner Bros. Discovery (A) Aktie.

    Foto: Savvapanf Photo - stock.adobe.com

    Warner Bros. Discovery ist ein führendes Medienunternehmen, das durch seine vielfältigen Inhalte und starken Marken im globalen Markt herausragt.

    Warner Bros. Discovery (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.12.2025

    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie konnte bisher um +3,42 % auf 21,765 zulegen. Das sind +0,720  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Warner Bros. Discovery (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,765, mit einem Plus von +3,42 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +108,53 % bei Warner Bros. Discovery (A).

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Warner Bros. Discovery (A) Aktie damit um +2,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Warner Bros. Discovery (A) um +104,67 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,09 %
    1 Monat +7,14 %
    3 Monate +108,53 %
    1 Jahr +107,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Warner Bros. Discovery Aktie im Rahmen der Übernahme durch Netflix. Die Transaktion wird mit 23,25 USD in bar und 4,50 USD in Netflix-Aktien pro WBD-Aktie bewertet, was einen potenziellen Kurs von bis zu 30 USD nahelegt. Anleger erörtern die Auswirkungen auf den Streaming-Markt und die Unsicherheiten bezüglich der Verbindlichkeiten von WBD.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.

    Informationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Warner Bros. Discovery (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,62 Mrd.EUR € wert.

    Netflix will Warner Bros. übernehmen - 83 Milliarden-Dollar-Deal


    Der Streaming-Riese Netflix will das Hollywood-Urgestein Warner Brothers übernehmen. Nach der Abspaltung des Warner-Geschäftsbereichs Discovery Global einigten sich beide Seiten, dass der Streaming-Anbieter den Medienkonzern für insgesamt knapp …

    Verhaltene Anleger schauen auf Preisdaten vor Fed


    Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally zeichnet sich am Freitag an den US-Börsen ein verhaltener Handelsstart ab. Die Blicke der Anleger richten sich auf wichtige Inflations- und Stimmungsdaten. Neben dem Verbrauchervertrauen der Uni …

    Halper Sadeh LLC is Investigating Whether the Sale of Warner Bros. Discovery, Inc.’s Warner Bros. is Fair to Shareholders


    Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating whether the sale of Warner Bros. Discovery, Inc.’s (NASDAQ: WBD) Warner Bros., including its film and television studios, HBO Max and HBO, to Netflix, Inc. for $23.25 in cash and $4.501 …

    Warner Bros. Discovery (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Warner Bros. Discovery (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Warner Bros. Discovery (A)

    +3,44 %
    +2,88 %
    +8,04 %
    +109,25 %
    +108,34 %
    +95,19 %
    -9,91 %
    -25,25 %
    -1,32 %
    ISIN:US9344231041WKN:A3DJQZ



