Kovac sieht Hoffenheim als bisher stärksten BVB-Gegner

butch. schrieb 03.12.25, 01:15

Da hier so garnix fussballsachlich analysiert wird (ausser „Guirassy spielt nicht“), mein Senf mal wieder:

MMn komplett vercoacht!

Man spielt vor 3 Tagen gegen den gleichen Gegner wenn nicht das beste, dann zumindest eines der besten Spiele seit langem und der Coach zieht daraus die Konsequenz fast die halbe Mannschaft zu wechseln……. hä??? ….. warum bitte?

Silva gegen Guirassys Schatten: Ghupft wie gsprungen, der eine bringt so wenig wie der andere. Guirassy seit etlichen Wochen nichtmal sein Schatten und Silva? Da schreibt einer: „hat einen Einsatz verdient.“ Frage ich: „womit bitte?“

Can für Anselmino: A war klasse und muss raus…..warum? Allerdings kann Can nun wirklich am allerwenigstens was dafür heute.

Chuk für Brandt? Kann man vielleicht machen, aber warum?

Und jetzt kommts, FastnurName Bellingham für Sabitzer: Vollkommen unverständlich und für mich ein Knackpunkt.

Anselmino und Sabitzer, mit die besten vor 3 Tagen werden dann auch noch nichtmal eingewechselt.

Ich hoffe ganz ehrlich, dass es da Argumente wie „angeschlagen“ oder ähnliches gibt. Ansonsten sind diese Massnahmen unverständlich bis schlicht falsch.



Ich schätze Nicos Arbeit sehr, aber heute????

Noch 1-2 Niederlage vor Weihnachten, dazu die zumeist unattraktive Spielweise……dann muss von den Fachleuten die ach so tolle Sinnhaftigkeit dieser früüühzeitigen Vertragsverlängerung nochmal erklärt werden (als ob im Frühjahr nicht zeitig genug gewesen wäre).



Ein Wort zu trefrt2.0 genannt crox3:

Werter Alterskollege,

Verschlungene Gedankengänge und eigenwillige Wahrnehmungen sind das eine, aber sich aufs Handy berufen (ich und viele andere schreiben ebenfalls am Handy) ?Das entschuldigt nicht den mangelnden Respekt dem Leser solches Kauderwelsch, solchen Buchstabensalat vorzusetzen.

Bittschön!

Die Krönung war der „Sissifuss“😂