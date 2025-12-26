Jefferies: DIESE Aktien werden 2026 der Knaller!

In derselben Analyse hob Jefferies eine Auswahl an kleinen und mittelgroßen Titeln hervor, die derzeit mit einem Buy-Rating bewertet sind und die 2026 voraussichtlich schneller wachsen als der breite Markt.

Jefferies geht davon aus, dass sich der Markt im Jahr 2026 wieder breiter aufstellen dürfte, angetrieben von einem besseren Gewinnwachstum bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Mehr Firmen mit steigenden Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn könnten zusätzliche Kurschancen eröffnen.

"Wir haben nach Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 55 Milliarden US-Dollar gesucht, die 2026 steigende Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn aufweisen, relativ günstig bewertet sind und zugleich positives Momentum zeigen – gemessen an der Veränderung des 200-Tage-Durchschnitts über einen Monat", schrieb die Investmentbank.

Zu den hervorgehobenen Aktien gehören unter anderem:

Dollar General (DG)

Entergy (ETR)

Kroger (KR)

Lincoln Electric (LECO)

Lattice Semiconductor (LSCC)

Signet Jewelers (SIG)

Sysco (SYY)

Eine Tech-Aktie auf der Liste ist Lattice Semiconductor, die seit Jahresbeginn um rund 24 Prozent zugelegt hat. Das Kursziel von Jefferies liegt bei 85 US-Dollar – rund 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

Lattice sei ein "überzeugender Kauf", so Jefferies, dank starker Positionierung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Edge Computing. Deshalb halte die Bank die Premium-Bewertung gegenüber anderen Analog-Chip-Herstellern für gerechtfertigt.

"Zu den bevorstehenden Kurstreibern zählen neue Server-Generationen, anhaltende Investitionen der Hyperscaler sowie zusätzliche Marktanteilsgewinne im Mid-Range-FPGA-Segment", schreibt Jefferies mit Verweis auf die programmierbaren FPGA-Chips. "Mit starker operativer Umsetzung, differenzierender Technologie und einem klaren Wachstumspfad bleibt Lattice einer unserer Top-Picks im Small- und Mid-Cap-Halbleiterbereich."

Auch Entergy, 2025 bereits rund 29 Prozent im Plus, wurde in der Analyse hervorgehoben. Das Kursziel von Jefferies liegt bei 116 US-Dollar.

"Einer unserer Top-Utility-Favoriten mit einer der besten Positionierungen im Bereich Datenzentren – ein Treiber, der ein ohnehin starkes Profil weiter beschleunigt", schreibt die Bank. Entergy sei ein zu 100 Prozent regulierter Versorger am Golfküsten-Markt in Louisiana, Arkansas, Texas und Mississippi. Neben dem kurzfristigen Rückenwind durch Rechenzentren sieht Jefferies langfristiges Potenzial durch Reshoring, LNG-Nachfrage und die industrielle Wiederbelebung der USA.

Die zweistelligen Gewinnzuwächse pro Aktie bezeichnete Jefferies als beispiellos in der Versorgerbranche.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

