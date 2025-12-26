    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDollar General Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Dollar General Corporation

    Top Picks

    2597 Aufrufe 2597 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies: DIESE Aktien werden 2026 der Knaller!

    Günstige Aktien, die im kommenden Jahr den Markt schlagen könnten, hat die Wall-Street-Investmentbank Jefferies gesichtet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies sieht günstige Aktien mit Wachstumspotenzial.
    • Fokus auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen bis 2026.
    • Lattice Semiconductor und Entergy als Top-Picks genannt.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Top Picks - Jefferies: DIESE Aktien werden 2026 der Knaller!
    Foto: Chan Long Hei/AP/dpa

    Jefferies geht davon aus, dass sich der Markt im Jahr 2026 wieder breiter aufstellen dürfte, angetrieben von einem besseren Gewinnwachstum bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Mehr Firmen mit steigenden Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn könnten zusätzliche Kurschancen eröffnen.

    In derselben Analyse hob Jefferies eine Auswahl an kleinen und mittelgroßen Titeln hervor, die derzeit mit einem Buy-Rating bewertet sind und die 2026 voraussichtlich schneller wachsen als der breite Markt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lincoln Electric Holdings Inc!
    Long
    224,66€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 9,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    275,88€
    Basispreis
    2,91
    Ask
    × 7,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Wir haben nach Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 55 Milliarden US-Dollar gesucht, die 2026 steigende Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn aufweisen, relativ günstig bewertet sind und zugleich positives Momentum zeigen – gemessen an der Veränderung des 200-Tage-Durchschnitts über einen Monat", schrieb die Investmentbank.

    Zu den hervorgehobenen Aktien gehören unter anderem:

    Dollar General (DG)

    Entergy (ETR)

    Kroger (KR)

    Lincoln Electric (LECO)

    Lattice Semiconductor (LSCC)

    Signet Jewelers (SIG)

    Sysco (SYY)

    Eine Tech-Aktie auf der Liste ist Lattice Semiconductor, die seit Jahresbeginn um rund 24 Prozent zugelegt hat. Das Kursziel von Jefferies liegt bei 85 US-Dollar – rund 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

    Lattice sei ein "überzeugender Kauf", so Jefferies, dank starker Positionierung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Edge Computing. Deshalb halte die Bank die Premium-Bewertung gegenüber anderen Analog-Chip-Herstellern für gerechtfertigt.

    "Zu den bevorstehenden Kurstreibern zählen neue Server-Generationen, anhaltende Investitionen der Hyperscaler sowie zusätzliche Marktanteilsgewinne im Mid-Range-FPGA-Segment", schreibt Jefferies mit Verweis auf die programmierbaren FPGA-Chips. "Mit starker operativer Umsetzung, differenzierender Technologie und einem klaren Wachstumspfad bleibt Lattice einer unserer Top-Picks im Small- und Mid-Cap-Halbleiterbereich."

    Auch Entergy, 2025 bereits rund 29 Prozent im Plus, wurde in der Analyse hervorgehoben. Das Kursziel von Jefferies liegt bei 116 US-Dollar.

    "Einer unserer Top-Utility-Favoriten mit einer der besten Positionierungen im Bereich Datenzentren – ein Treiber, der ein ohnehin starkes Profil weiter beschleunigt", schreibt die Bank. Entergy sei ein zu 100 Prozent regulierter Versorger am Golfküsten-Markt in Louisiana, Arkansas, Texas und Mississippi. Neben dem kurzfristigen Rückenwind durch Rechenzentren sieht Jefferies langfristiges Potenzial durch Reshoring, LNG-Nachfrage und die industrielle Wiederbelebung der USA.

    Die zweistelligen Gewinnzuwächse pro Aktie bezeichnete Jefferies als beispiellos in der Versorgerbranche.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 119,57$, was einem Rückgang von -11,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top Picks Jefferies: DIESE Aktien werden 2026 der Knaller! Günstige Aktien, die im kommenden Jahr den Markt schlagen könnten, hat die Wall-Street-Investmentbank Jefferies gesichtet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     