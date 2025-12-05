    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jungheinrich passt wegen verzögerten Verkaufs der Russland-Tochter Prognose an

    Für Sie zusammengefasst
    • Jungheinrich passt Prognose wegen Verkaufsverschiebung an.
    • Ebit-Erwartung steigt auf 220-260 Millionen Euro.
    • Auftragseingang und Umsatz zwischen 5,4-5,6 Milliarden Euro.
    Jungheinrich passt wegen verzögerten Verkaufs der Russland-Tochter Prognose an
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat seine Jahresprognose wegen der Verschiebung des Verkaufs der Tochter Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor angepasst. Durch die Verschiebung des Vollzuges würden Veräußerungseffekte, die das Ergebnis in Höhe von rund 30 Millionen Euro negativ beeinflussen, nunmehr im Jahr 2026 statt 2025 erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. An der Börse zeigte sich die Aktie wenig verändert.

    Das Management erwartet nun einen Auftragseingang und einen Umsatz jeweils zwischen 5,4 und 5,6 Milliarden Euro. Zuvor stand hier jeweils eine Spanne von 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro auf dem Zettel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jungheinrich AG Vz!
    Long
    31,69€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,54€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) taxiert das Management im Geschäftsjahr 2025 inzwischen auf 220 bis 260 Millionen Euro nach zuvor 160 bis 230 Millionen Euro. Das Management rechnet zudem mit einer entsprechenden operativen Marge (Ebit) in der Spanne von 4,1 Prozent bis 4,6 Prozent. Zuvor lautete die Prognose hier 3,1 Prozent bis 3,9 Prozent.

    Das Ergebnis vor Steuern sieht der Vorstand jetzt bei 190 bis 230 Millionen Euro nach bisher 130 bis 200 Millionen Euro. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) soll zwischen 7 und 11 Prozent liegen, gegenüber zuvor 5 bis 9 Prozent.

    Der freie Barmittelfluß soll den weiteren Angaben zufolge unverändert bei über 250 Millionen Euro liegen./err/men

    Jungheinrich

    -1,38 %
    +2,47 %
    +16,12 %
    +16,28 %
    +37,35 %
    +18,89 %
    -7,04 %
    +38,33 %
    +3.656,04 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 34,28 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +14,10 %/+34,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jungheinrich passt wegen verzögerten Verkaufs der Russland-Tochter Prognose an Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat seine Jahresprognose wegen der Verschiebung des Verkaufs der Tochter Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor angepasst. Durch die Verschiebung des Vollzuges würden Veräußerungseffekte, die das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     