    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahn-Neubau-Strecke Hannover-Bielefeld

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nur noch zwei Optionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausbau Hannover-Berlin: Fernverkehr nur 31 Min.
    • Zwei kostengünstige Streckenvarianten werden verfolgt.
    • Chronisch überlastete Strecke: Kapazität soll verdoppelt.

    (Im 1. Satz muss es Bielefeld rpt Bielefeld heißen.)

    HANNOVER/BIELEFELD (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat ihre Pläne für den Ausbau der Strecke von Hannover nach Bielefeld konkretisiert. Für den Deutschlandtakt soll der Fernverkehr von Berlin in Richtung Ruhrgebiet in Zukunft zwischen den beiden Städten nur noch 31 Minuten benötigen. Dafür hatte die Bahn bislang zwölf mögliche Ausbauvariationen im Blick. Nach Angaben des Unternehmens aber werden jetzt aus Kostengründen nur noch zwei Möglichkeiten weiter verfolgt.

    Dabei geht es um den Neubau der Strecke nördlich vorbei an Herford oder weiter südlich bei Bad Salzuflen. Als Grund für die Entscheidung für diese beiden Variationen nannte Bahnvertreter bei einer Pressekonferenz die deutlich geringeren Kosten. Auf beiden Strecken müssten nur halb so viele Tunnel neu gebaut werden. Das drückt die veranschlagten Kosten um rund die Hälfte.

    Am Morgen hatte die Bahn die betroffenen Bürgermeister und Abgeordneten in die Pläne eingeweiht. In den kommenden Wochen soll die Öffentlichkeit mit Veranstaltungen vor Ort über die beiden Varianten informiert werden.

    Chronisch überlastet

    Die Strecke von Hannover in Niedersachsen bis Bielefeld in Ostwestfalen hat nach Bahnangaben derzeit eine Auslastung von zum Teil 130 Prozent und gilt damit als chronisch überlastet. Mit dem Bau von zwei neuen Gleisen will die Bahn die Kapazitäten deutlich erhöhen. Die Zahl der Züge und die Passagierzahlen sollen mit diesem Schritt verdoppelt werden. Außerdem kann der Güterverkehr reibungsloser auf den bisherigen Gleisen fahren.

    Beim Zeitplan geht die Bahn davon aus, dass der Neubau in rund zehn Jahren beginnen kann. Grund sei die lange jetzt anstehende Planungszeit./lic/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahn-Neubau-Strecke Hannover-Bielefeld Nur noch zwei Optionen Die Deutsche Bahn hat ihre Pläne für den Ausbau der Strecke von Hannover nach Bielefeld konkretisiert. Für den Deutschlandtakt soll der Fernverkehr von Berlin in Richtung Ruhrgebiet in Zukunft zwischen den beiden Städten nur noch 31 Minuten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     