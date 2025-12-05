    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kriselnde deutsche Industrie stabilisiert sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe steigen um 1,5%
    • Inlandsaufträge profitieren von höheren Militärausgaben
    • Commerzbank erwartet verhaltenen Optimismus für 2024

    (Die Meldung wurde korrigiert. Im zweiten Satz des fünften Absatzes muss es Vorjahresmonat heißen.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stabilisierung der Industrie in Deutschland setzt sich fort: Auch im Oktober legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Bestellungen um 1,5 Prozent. Das Plus fiel damit deutlich höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Sie hatten nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September war sie um nach oben revidiert 2,0 Prozent gestiegen.

    Ohne die Berücksichtigung von schwankungsanfälligen Großaufträgen ergibt sich allerdings ein schwächerer Anstieg. In dieser Abgrenzung legte der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zu. Allerdings war diese Kerngröße im Vormonat recht kräftig gestiegen.

    "Damit kann man nun wieder eindeutig von einem Seitwärtstrend reden - sowohl bei der Gesamtgröße als auch bei der Kerngröße", schreibt Commerzbank-Experte Ralph Solveen. "Damit hat sich die Industrie wohl stabilisiert, ein Aufschwungsignal lässt aber weiter auf sich warten."

    Schwach entwickelten sich die Auslandsaufträge, die um vier Prozent zum Vormonat nachgaben. Laut Solveen dürfte dafür auch die Zollpolitik der US-Regierung verantwortlich sein. Die Inlandsaufträge stiegen hingegen um fast zehn Prozent. "Darin manifestieren sich die höheren Militär- und Infrastrukturausgaben der Bundesregierung", schreibt der Chefvolkswirt der VP Bank Thomas Gitzel. "Vor allem die höheren Militärausgaben schlagen sich positiv nieder."

    Auch im Vorjahresvergleich überraschten die Zahlen positiv. Die Aufträge sanken zwar um 0,7 Prozent zum Vorjahresmonat. Analysten hatten im Schnitt aber mit einem viel deutlicheren Rückgang um 2,4 Prozent gerechnet.

    Für das kommende Jahr zeigt sich Commerzbank-Ökonom Solveen verhalten optimistisch. "Im kommenden Jahr dürfte es wegen der expansiven Finanzpolitik sogar wieder etwas aufwärtsgehen, ohne dass damit die strukturellen Probleme der deutschen Industrie und der gesamten deutschen Wirtschaft gelöst wären", heißt es in der Studie. "Darum rechnen wir für das kommende Jahr zwar zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder mit einem nennenswerten Wachstum der deutschen Wirtschaft, einen kraftvollen Aufschwung dürfte es aber weiter nicht geben."/jsl/jha/men






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
