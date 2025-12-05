DZ BANK stuft Hugo Boss auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem niedrigen Bewertungsniveau sei der Modekonzern eine attraktive "Turnaround-Story", schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngst veröffentlichte Strategie-Update stufte er als vielversprechend ein./rob/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 35,04EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Aktieneinstufung neu: positiv
Analyst: Thomas Maul
