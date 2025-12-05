DZ BANK stuft Hugo Boss auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem niedrigen Bewertungsniveau sei der Modekonzern eine attraktive "Turnaround-Story", schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngst veröffentlichte Strategie-Update stufte er als vielversprechend ein./rob/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 35,04EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



