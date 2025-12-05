Börsen Start Update
Börsenstart USA - 05.12. - US Tech 100 stark +0,63 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.020,55 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Salesforce +3,49 %, Goldman Sachs Group +1,24 %, Visa (A) +1,19 %, McDonald's +0,96 %, Verizon Communications +0,93 %
Flop-Werte: Travelers Companies -1,07 %, Amgen -0,76 %, NVIDIA -0,72 %, Unitedhealth Group -0,64 %, Boeing -0,45 %
Der US Tech 100 steht bei 25.744,81 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.
Top-Werte: Adobe +3,99 %, Intel +3,62 %, GLOBALFOUNDRIES +3,41 %, Lululemon Athletica +3,19 %, Broadcom +3,00 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,06 %, Constellation Energy -1,60 %, PepsiCo -0,95 %, O'Reilly Automotive -0,85 %, Amgen -0,76 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:54) bei 6.879,18 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Albemarle +7,84 %, Hewlett Packard Enterprise +7,26 %, Ulta Beauty +5,32 %, Omnicom Group +4,33 %, Adobe +3,99 %
Flop-Werte: WR Berkley -7,28 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,91 %, Vistra -3,06 %, Coinbase -2,93 %, NRG Energy -2,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.