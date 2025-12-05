Börsenstart USA - 05.12. - US Tech 100 stark +0,63 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.020,55 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Salesforce +3,49 %, Goldman Sachs Group +1,24 %, Visa (A) +1,19 %, McDonald's +0,96 %, Verizon Communications +0,93 %

Flop-Werte: Travelers Companies -1,07 %, Amgen -0,76 %, NVIDIA -0,72 %, Unitedhealth Group -0,64 %, Boeing -0,45 %

Der US Tech 100 steht bei 25.744,81 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: Adobe +3,99 %, Intel +3,62 %, GLOBALFOUNDRIES +3,41 %, Lululemon Athletica +3,19 %, Broadcom +3,00 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,06 %, Constellation Energy -1,60 %, PepsiCo -0,95 %, O'Reilly Automotive -0,85 %, Amgen -0,76 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:54) bei 6.879,18 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Albemarle +7,84 %, Hewlett Packard Enterprise +7,26 %, Ulta Beauty +5,32 %, Omnicom Group +4,33 %, Adobe +3,99 %

Flop-Werte: WR Berkley -7,28 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,91 %, Vistra -3,06 %, Coinbase -2,93 %, NRG Energy -2,18 %