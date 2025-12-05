    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWR Berkley AktievorwärtsNachrichten zu WR Berkley

    Besonders beachtet!

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    WR Berkley Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? - 05.12.2025

    Am 05.12.2025 ist die WR Berkley Aktie, bisher, um -7,28 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der WR Berkley Aktie.

    Besonders beachtet! - WR Berkley Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? - 05.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    WR Berkley ist ein führender Anbieter von Sach- und Unfallversicherungen mit starker Marktpräsenz und innovativen Lösungen.

    WR Berkley aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.12.2025

    Die WR Berkley Aktie ist bisher um -7,28 % auf 56,45 gefallen. Das sind -4,43  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der WR Berkley Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,28 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.399,53€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.340,00€
    Basispreis
    4,97
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei WR Berkley abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,81 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,57 %. Im Jahr 2025 gab es für WR Berkley bisher ein Plus von +7,83 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

    WR Berkley Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,31 %
    1 Monat -5,57 %
    3 Monate -2,81 %
    1 Jahr +0,43 %

    Informationen zur WR Berkley Aktie

    Es gibt 380 Mio. WR Berkley Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,81 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 05.12. - US Tech 100 stark +0,63 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    W. R. Berkley Corporation Has Been Informed That Mitsui Sumitomo Insurance Co. Has Acquired Beneficial Ownership of At Least 12.5% of the Company’s Shares Pursuant to Previously Announced Agreements with the Berkley Family


    W. R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) (the “Company”) today announced that the Company has been informed by representatives of Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (“MSI”), a leading Japanese property and casualty insurance carrier, that MSI has …

    WR Berkley Aktie jetzt kaufen?


    Ob die WR Berkley Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur WR Berkley Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    WR Berkley

    -7,26 %
    -13,82 %
    -9,46 %
    -7,64 %
    -4,70 %
    +23,40 %
    +143,93 %
    +1.047,79 %
    ISIN:US0844231029WKN:870493



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! WR Berkley Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? - 05.12.2025 Am 05.12.2025 ist die WR Berkley Aktie, bisher, um -7,28 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der WR Berkley Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     