WR Berkley Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? - 05.12.2025

Die WR Berkley Aktie ist bisher um -7,28 % auf 56,45€ gefallen. Das sind -4,43 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der WR Berkley Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,28 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

WR Berkley ist ein führender Anbieter von Sach- und Unfallversicherungen mit starker Marktpräsenz und innovativen Lösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei WR Berkley abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,81 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,57 %. Im Jahr 2025 gab es für WR Berkley bisher ein Plus von +7,83 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

WR Berkley Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,31 % 1 Monat -5,57 % 3 Monate -2,81 % 1 Jahr +0,43 %

Informationen zur WR Berkley Aktie

Es gibt 380 Mio. WR Berkley Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,81 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

W. R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) (the “Company”) today announced that the Company has been informed by representatives of Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (“MSI”), a leading Japanese property and casualty insurance carrier, that MSI has …

WR Berkley Aktie jetzt kaufen?

Ob die WR Berkley Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur WR Berkley Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.