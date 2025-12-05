    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich

    AKTIEN IM FOKUS

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an

    Für Sie zusammengefasst
    • Kion und Jungheinrich-Aktien unter Druck, Citigroup-Abstufung.
    • Jungheinrich passt Jahresprognose wegen Russlandgeschäft an.
    • Kion-Aktien fast am Kursziel, Rückkehr zu Corona-Niveau unwahrscheinlich.
    AKTIEN IM FOKUS - Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kion und Jungheinrich sind am Freitag unter Druck geraten. Eine Abstufung der Citigroup für Kion belastete die Papiere beider Gabelstapler-Hersteller. Jungheinrich passte obendrein die Jahresprognose an. Am Nachmittag verloren beide Aktien rund ein Prozent und gehörten zu den schwächsten Werten im MDax der mittelgroßen Unternehmen.

    Nach einem Jahresplus von 110 Prozent hatten die Anteilsscheine von Kion tags zuvor bei 67 Euro noch ein Hoch seit März 2022 erreicht. Vor dem Wochenende kamen sie zeitweise bis auf 64,35 Euro zurück. Jungheinrich liegen mit einem Rutsch bis auf 34,10 Euro derweil weit entfernt von ihrem Jahreshoch bei fast 43 Euro aus dem Juli. Auch sie schlagen sich mit einem Plus von einem Drittel 2025 aber besser als der MDax selbst.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.413,33€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.910,16€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Martin Wilkie von der Citigroup strich am Morgen seine Kaufempfehlung für Kion nach der satten Verdopplung. Die Rally sei getrieben von der Aussicht auf eine Erholung der deutschen Industrieproduktion und mehr Optimismus hinsichtlich global steigender Investitionen in den Warenlagerbereich.

    Die Bewertung der Kion-Aktien sei zwar "nur" zurück im historischen Normbereich, so Wilkie. Eine Rückkehr auf das Niveau zu Corona-Zeiten mit dem Boom des Onlinehandels hält der Experte allerdings für unwahrscheinlich. Auch sein erhöhtes Kursziel von 68 Euro wurde von den Papieren bereits fast ausgereizt.

    Am Freitagnachmittag passte außerdem Jungheinrich seinen Ausblick wegen einer Verzögerung beim Verkauf des Russlandgeschäfts an. Durch die Verschiebung werde eine Belastung des Ergebnisses wegen Veräußerungseffekten nun 2026 statt noch in diesem Jahr erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dieses Jahres taxiert das Management daher höher als bisher angepeilt. Die Prognosespanne für Umsatz und Auftragseingang engte der Gabelstapler-Hersteller zudem ein./niw/ag/mis/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 34,76 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +14,10 %/+34,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an Die Aktien von Kion und Jungheinrich sind am Freitag unter Druck geraten. Eine Abstufung der Citigroup für Kion belastete die Papiere beider Gabelstapler-Hersteller. Jungheinrich passte obendrein die Jahresprognose an. Am Nachmittag verloren beide …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     