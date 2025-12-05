Ölpreise legen etwas zu
- Ölpreise steigen leicht: Brent bei 63,58 USD.
- Ukraine-Verhandlungen stagnieren, Schuldzuweisungen.
- Experten erwarten keine starken Preisbewegungen.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg um 32 Cent auf 63,58 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar legte um 25 Cent auf 59,92 Dollar zu.
Investoren warten auf neue Bewegung in den Ukraine-Verhandlungen. Bisher gibt es aber keine greifbaren Ergebnisse. Der Kreml schiebt die Schuld für mangelnde Fortschritte bei den Gesprächen auf Brüssel und Kiew. Bisher verhandelt Russland aber nur mit den USA und nicht mit der Ukraine. Des Weiteren geht der Blick auch nach Südamerika und die Spannungen zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Venezuela.
Seit Anfang Oktober pendelt der Preis für ein Barrel Brent meist in der Spanne zwischen 60 und 65 Dollar. Für die kommende Woche erwarten die Experten der Commerzbank keine starken Preisbewegungen. "Kräftige chinesische Rohöleinfuhren könnten zwar kurzfristig etwas Auftrieb geben, aber mit den neuen Prognosen der Energieagenturen dürfte wieder das Überangebot am Ölmarkt in den Fokus rücken, welches die Preise belastet", heißt es in einem Ausblick./jsl/men
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---