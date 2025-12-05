DAX, Rubrik Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Rubrik Registered (A)
|+20,49 %
|Informationstechnologie
|🥈
|New Fortress Energy Registered (A)
|+16,86 %
|Öl/Gas
|🥉
|Smith & Wesson Brands
|+16,79 %
|Konsum
|🟥
|Protara Therapeutics
|-14,41 %
|Biotechnologie
|🟥
|Argan
|-15,03 %
|Baugewerbe
|🟥
|Sportsman's Warehouse Holdings
|-19,52 %
|Einzelhandel
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|iRobot
|Sonstige Technologie
|🥈
|The FUTR Corporation
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|European Lithium
|Rohstoffe
|AFC Energy
|Erneuerbare Energien
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|American Bitcoin
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|288
|-
|🥈
|Silber
|98
|Rohstoffe
|🥉
|Almonty Industries
|91
|Rohstoffe
|TeamViewer
|60
|Informationstechnologie
|Newron Pharmaceuticals
|50
|Pharmaindustrie
|BioNTech
|41
|Biotechnologie
Rubrik Registered (A)
Wochenperformance: +20,00 %
Platz 1
New Fortress Energy Registered (A)
Wochenperformance: +23,46 %
Platz 2
Smith & Wesson Brands
Wochenperformance: +19,20 %
Platz 3
Protara Therapeutics
Wochenperformance: -23,08 %
Platz 4
Argan
Wochenperformance: -19,28 %
Platz 5
Sportsman's Warehouse Holdings
Wochenperformance: +14,13 %
Platz 6
iRobot
Wochenperformance: +105,10 %
Platz 7
The FUTR Corporation
Wochenperformance: +65,85 %
Platz 8
European Lithium
Wochenperformance: +20,71 %
Platz 9
AFC Energy
Wochenperformance: +6,15 %
Platz 10
DeFi Technologies
Wochenperformance: -20,79 %
Platz 11
American Bitcoin
Wochenperformance: -47,42 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,30 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +8,54 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +10,19 %
Platz 15
TeamViewer
Wochenperformance: -2,80 %
Platz 16
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +3,22 %
Platz 17
BioNTech
Wochenperformance: -6,05 %
Platz 18
