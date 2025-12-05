Verbio blickt nach Verlustjahr optimistisch auf neues Jahr
- Verbio erwartet Markterholung im Biokraftstoffsektor.
- Rekordproduktion trotz Verlust von 138 Millionen Euro.
- Expansion ins Ausland und neue Chemie-Anlage geplant.
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio sieht nach einem schwierigen Geschäftsjahr wieder deutlich bessere Marktbedingungen für die kommende Zeit. Die Weichen für eine Markterholung des Biokraftstoffmarktes in Deutschland seien gestellt, sagte Vorstandsvorsitzender Claus Sauter in Leipzig. Er betonte: "Mit dem Potenzial unseres internationalen Teams und mit unserer Flexibilität, auf veränderte Marktbedingungen schnell reagieren zu können, nutzen wir konsequent die sich bietenden Wachstumschancen."
Verbio bestätigte auf der Hauptversammlung seine positive Prognose für 2025/2026. Ein wichtiges Signal sei zudem die zum 22. Dezember geplante Rückkehr der Verbio-Aktie in den SDax . Der SDAX ist ein Index für 70 kleinere börsennotierte Firmen, die unterhalb von Dax und MDax gelistet sind.
Vom Milliardenverlust zur Rekordproduktion
Das Unternehmen war zuletzt stark unter Druck geraten: Rückläufige Preise und gesunkene Margen hatten zu einem Verlust von rund 138 Millionen Euro geführt. Das operative Ergebnis (Ebitda) war auf 14,2 Millionen Euro eingebrochen. Trotzdem erreichte Verbio eine Rekordproduktion von mehr als 1,2 Millionen Tonnen Biodiesel und Bioethanol sowie 1.190 Gigawattstunden Biomethan.
Rückendeckung erwartet das Unternehmen von neuen EU-Regeln, die nach seiner Darstellung für mehr Klarheit und weniger Betrug im Biokraftstoffmarkt sorgen sollen. Der Preis für sogenannte THG -Quoten, die für Mineralölunternehmen wichtig sind, habe sich bereits erholt, sagte Sauter.
Zukunftsmärkte im Visier
Verbio setzt zudem auf Wachstum im Ausland, etwa in den USA und Indien, und baut neue Geschäftsfelder auf - darunter in Bitterfeld eine neue Anlage zur Herstellung biobasierter Chemikalien aus Biodiesel, die ab 2026 jährlich rund 60.000 Tonnen erneuerbare Produkte für die chemische Industrie liefern soll.
Das vergangene Jahr war für das Unternehmen wegen niedriger Preise und technischer Probleme schwierig. Für das laufende Jahr zeigt sich Sauter optimistisch. Eine Ausschüttung an die Aktionäre gibt es in diesem Jahr jedoch nicht. Sauter begründete dies mit der "außergewöhnlichen Marktlage" und der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden./djj/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 24.112 auf Ariva Indikation (05. Dezember 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +8,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.
In den letzten 5 Tagen ist die US-Investmentgesellschaft Invesco (verwaltet ca. 1,5 Billionen Dollar) mit 3 neuen Fonds bei Verbio eingestiegen: Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - USD ACC ETF (WKN: A2QGZV), Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - USD DIS ETF (WKN: A2QGZW), Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF - USD ACC ETF (WKN: A3DP7T); der letzte ist nicht der Rede wert (4 Mio. Fondsvolumen), aber die ersten beiden haben je 50 Mio. Volumen und Verbio ist jeweils mit 1,3% dabei sind je knapp 40.000 Aktien
