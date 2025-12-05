VW
Kostensenkungen werden von Marktentwicklung "aufgezehrt"
Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen-Chef Oliver Blume sieht Europas größten Autokonzern bei seinem umfangreichen Sparprogramm zwar im Plan, aber die erzielten Kostensenkungen würden zunichte gemacht durch Probleme auf wichtigen Absatzmärkten. "Diese Fortschritte werden von der Marktentwicklung in China und den US-Zöllen leider aufgezehrt", sagte Blume der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch in Zukunft seien deshalb "massive Kraftanstrengungen erforderlich, um das Geschäft tragfähig zu halten".
Zugleich stellte der VW-Chef klar, dass bei Volkswagen in Deutschland derzeit keine zusätzlichen Kostensenkungen, die über die bereits beschlossenen Maßnahmen hinausgehen, geplant seien. "Ich halte nichts davon, jetzt zu sagen: Das reicht nicht, wir brauchen nochmal mehr", sagte Blume. Das Management und der Konzernbetriebsrat von VW haben sich vor einem Jahr nach harten Verhandlungen auf den Abbau von mehr als 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 verständigt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen komme sehr gut voran, sagte Blume.
Der VW-Chef äußerte sich auch zur Krise beim Stuttgarter Sportwagen-Hersteller Porsche, der zu Volkswagen gehört und den er noch bis Jahresende ebenfalls leitet. Die laufenden Verhandlungen mit dem Porsche-Betriebsrat über ein zweites Sparpaket würden voraussichtlich erst im neuen Jahr abgeschlossen statt wie bislang geplant bis Weihnachten. "Qualität geht vor Schnelligkeit", sagte Blume. Fehlende Erträge aus den USA und China setzten Porsche "finanziell extrem unter Druck".
Wenige Wochen vor seinem Abschied als Porsche-Chef räumte Blume auch eigene Fehler ein. Zwar habe der Sportwagenhersteller insgesamt betrachtet unter seiner Führung das wirtschaftlich beste Jahrzehnt seiner Geschichte erlebt. "Acht der letzten zehn Jahre waren Rekordjahre", sagte Blume. Aber nicht alle Entscheidungen seien richtig gewesen. "In China haben wir auf ein zu starkes Wachstum gesetzt und steuern jetzt gegen."
Mit Blick auf den schwierigen Umstieg vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb übte Blume ebenfalls Selbstkritik. "Aus heutiger Sicht haben wir vor einigen Jahren unser Produktportfolio nicht flexibel genug aufgestellt." Die Aktionäre von Porsche hätten seit dem Börsengang vor drei Jahren Verluste erlitten. "Dieser Kritik muss auch ich mich stellen", sagte Blume.
Zickzick11 schrieb gestern 10:32
Es gibt einen schönen Spruch dazu:
Drum mein Kind, nun lass dir sagen, der Rabatt wurd vorher aufgeschlagen.
wobiker schrieb 04.12.25, 12:18
Rabatt gibt es unabhängig von einer Förderung. Autohäuser schlagen das nicht auf. Damals war das so beim Autokauf, daß man vom Listenpreis einen guten Rabatt abgezogen bekam. Die Rabatte fallen unterschiedlich aus je nach Personenkreis. Privat, Geschäftskunden, Großkunden, Personen mit Behinderung, öffentlicher DIenst, Jagd und Forstverbände usw.
Das Autohaus druckte den Antrag für die Förderprämie aus, die unterschrieb man, anschließend gabs Geld aus dem staatlichen Topf.
Wie gesagt, man kann nur gewinnen, sowohl als Autokäufer wie auch als AKtionär.
Ich habe den Eindruck, daß 90% aller User hier sich nicht mit der Sache beschäftigen. Die wichtigste Frage ist, ob der VW Konzern den 1.0 Liter Motor auf Hybrid umrüstet, um vollumfänglich zu profitieren. Dann sind 100% Kurspotenzial drin. Da nächstes Jahr die Euro 7 Norm kommt, gehe ich davon aus. Eine Anfrage habe ich bereits gestellt an den Vorstand.
Vielleicht sollten auch andere User/Aktionäre sich um eine Anfrage in Sachen 1.0 Liter Motor und dessen Hybrid Nachrüstung bemühen, weil sich das extremst auf das eigene Invest auswirken könnte im positiven Sinne. Folgende Modelle sind davon betroffen:
Marke Modell(e) mit 1.0‑Liter Motor
VW Polo, T‑Cross, Taigo
Audi A1 Sportback, A1 Allstreet, Q2
Seat Ibiza, Arona
Škoda Fabia, Kamiq, Scala
Der Konzern sollte und könnte umgehend eine Pressemeldung oder Lösung präsentieren, dann sehen wir hier ganz andere Kurse.
Rivarama schrieb 02.12.25, 12:34
... bist du nicht der, der PUTS`s in der Bodenbildung kauft Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
