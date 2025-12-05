    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    Norwegen will weitere U-Boote von TKMS

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS erhält Auftrag für zwei weitere U-Boote Norwegen.
    • Gesamtzahl der U-Boote für Norwegen steigt auf sechs.
    • Werft bewirbt sich um Auftrag für U-Boote in Kanada.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEL (dpa-AFX) - Gute Nachrichten für Deutschlands größten Marineschiffbauer TKMS : Die Kieler Werft soll weitere U-Boote für Norwegen bauen. "Wir freuen uns über die Ankündigung der norwegischen Regierung, zwei weitere U-Boote der Klasse 212CD zu beschaffen und TKMS die Auftragserweiterung im laufenden 212CD-Programm zu erteilen", sagte TKMS-Vorstandschef Oliver Burkhard. Die Zahl der für die norwegische Marine vorgesehenen Boote steige damit von vier auf insgesamt sechs Stück.

    TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote. Deutschland und Norwegen hatten dort bereits gemeinsam zehn U-Boote der Klasse 212CD in Auftrag gegeben, darunter sechs für Deutschland. Durch die Ankündigung aus Norwegen sind es nun zwölf Boote.

    Hoffen auf weiteren Auftrag

    TKMS bewirbt sich unter anderem um einen großen Rüstungsauftrag zum Bau von acht bis zwölf konventionellen U-Booten für Kanada. Im August besuchte der kanadische Premierminister Mark Carney die U-Boot-Schmiede in Schleswig-Holstein. "Als nächste Phase besteht die Möglichkeit der Programmerweiterung um potenziell 12 kanadische U-Boote", sagte Burkhard. Mitbewerber ist eine Werft aus Südkorea.

    Die Buchstaben "CD" stehen für gemeinsames Design ("Common Design"). Baugleichheit soll Kosten verringern und eine einfache Zusammenarbeit zwischen der Marine verschiedener Staaten ermöglichen. Die neuen U-Boote werden etwa 72 Meter lang sein. Damit sind sie etwas länger als die bestehenden Boote der deutschen Klasse 212A. Die neuen U-Boote verfügen über eine verbesserte Sensorik und sollen mit 30 Besatzungsmitgliedern fahren. Die Boote sind laut TKMS speziell für den Einsatz in der Arktis und unter Eis ausgelegt.

    Die Auftragsbücher des U-Boot-Bauers sind prall gefüllt. So ist die Werft bis Anfang der 2040er Jahre ausgelastet. Das Auftragsvolumen beläuft sich früheren Angaben zufolge derzeit auf 18,5 Milliarden Euro./akl/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 9,484 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -0,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von +9,06 %/+17,91 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die in den letzten Tagen starke Schwankungen aufwies. Die Aktie fiel um 5% und stieg dann wieder um 5%, was als "Jo-Jo Aktie" bezeichnet wird. Einige Teilnehmer erwarten, dass die Aktie den Widerstand bei 9,55 Euro überwinden könnte, um in Richtung 10 Euro zu steigen. Die Pensionsverpflichtungen von etwa 3 Milliarden Euro werden als bedeutendes Risiko angesehen, dennoch wird die zukünftige Entwicklung optimistisch betrachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
