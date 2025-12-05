Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
BMW
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 1
Performance 1M: +18,99 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 2
Performance 1M: +10,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer stagnierenden Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen auf steigende Kurse, insbesondere bis 2026. Die E-Autoprämie und neue Werke stärken die Marktposition. Analysten sehen Infineon als unverzichtbar in Zukunftsmärkten, was das Interesse an Übernahmegerüchten anheizt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 3
Performance 1M: +16,98 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 4
Performance 1M: -2,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu MTU Aero Engines im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Probleme mit GTF-Triebwerken und der Abwärtstrend im Rüstungssektor belasten den Kurs. Trotz solider Unternehmenszahlen finden sich kaum Käufer, was als Rätsel gilt. Anleger befürchten eine enttäuschende Jahresrendite von +-0, obwohl Wachstumsfantasien im Luftfahrtsektor bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +10,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer vorsichtig optimistisch sind und die Kursentwicklung als positiv empfinden, äußern andere Enttäuschung über die jüngsten Kursverluste. Die Diskussion über zukünftige Elektro-Modelle zeigt jedoch auch ein gewisses Vertrauen in die Innovationskraft des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,28%
|PUT: 51,72%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -3,45 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
