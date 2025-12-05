Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,76 %
Tagesperformance: +6,76 %
Platz 1
Performance 1M: +45,76 %
Performance 1M: +45,76 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 2
Performance 1M: +11,98 %
Performance 1M: +11,98 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 3
Performance 1M: +10,14 %
Performance 1M: +10,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer stagnierenden Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen auf steigende Kurse, insbesondere bis 2026. Die E-Autoprämie und neue Werke stärken die Marktposition. Analysten sehen Infineon als unverzichtbar in Zukunftsmärkten, was das Interesse an Übernahmegerüchten anheizt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 4
Performance 1M: +37,99 %
Performance 1M: +37,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die steigende Stromnachfrage positiv sehen, gibt es Bedenken wegen hoher Verluste und unklarer Geschäftsentwicklung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt ein 52-Wochen-Hoch, was viele als übertrieben empfinden. Die Unsicherheit über die Zukunft bleibt hoch, insbesondere aufgrund der Preisverfälle bei Solarkomponenten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 5
Performance 1M: +16,98 %
Performance 1M: +16,98 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 6
Performance 1M: +20,16 %
Performance 1M: +20,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine volatile Kursentwicklung. Analysten von Goldman Sachs setzen positive Impulse, während der Vizepräsident auf die Unsicherheiten in den Endmärkten hinweist. Geringe Handelsaktivität deutet auf eine abwartende Haltung der Anleger hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 7
Performance 1M: +65,42 %
Performance 1M: +65,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte