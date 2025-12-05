Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 05.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.12.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Swiss Re
Tagesperformance: -5,94 %
Platz 1
Performance 1M: -12,63 %
Amrize
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 2
Performance 1M: +2,41 %
Alcon
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 3
Performance 1M: +8,04 %
UBS Group
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 4
Performance 1M: +2,66 %
Sika
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 5
Performance 1M: +6,26 %
