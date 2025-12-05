    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Konsumausgaben und Einkommen steigen etwas stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Private Einkommen in den USA steigen um 0,4 Prozent.
    • Konsumausgaben wachsen wie erwartet um 0,3 Prozent.
    • PCE-Deflator steigt leicht auf 2,8 Prozent Jahresrate.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im September etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im August waren die Einkommen um 0,4 Prozent gestiegen.

    Die privaten Konsumausgaben stiegen wie erwartet um 0,3 Prozent. Im Vormonat hatten sie noch 0,5 Prozent zugelegt.

    Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg etwas an. Die Jahresrate legte leicht auf 2,8 Prozent zu. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, sank leicht auf 2,8 Prozent. Volkswirte hatten dies jeweils prognostiziert.

    Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Daten wurden allerdings nach dem Shutdown mit großer Verzögerung veröffentlicht. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Für die Sitzung in der kommenden Woche erwarten Beobachter überwiegend eine erneute Leitzinssenkung./jsl/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
