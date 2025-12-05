Konsumausgaben und Einkommen steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im September etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im August waren die Einkommen um 0,4 Prozent gestiegen.

Die privaten Konsumausgaben stiegen wie erwartet um 0,3 Prozent. Im Vormonat hatten sie noch 0,5 Prozent zugelegt.