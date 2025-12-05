Adobe Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.12.2025

Die Adobe Aktie notiert aktuell bei 297,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,52 % zugelegt, was einem Anstieg von +15,58 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +0,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 297,70€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

Der heutige Anstieg bei Adobe konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,25 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um +3,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adobe -33,58 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Adobe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,45 % 1 Monat -2,90 % 3 Monate -3,25 % 1 Jahr -44,18 %

Informationen zur Adobe Aktie

Es gibt 419 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,43 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.