    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne - Zinshoffnung bleibt nach Preisdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen vor Fed-Sitzung, Zinssenkung erwartet.
    • Dow Jones erreicht Dreiwochenhoch, Rekord in Sicht.
    • Netflix gewinnt Übernahme von Warner Bros., Aktien steigen.
    ROUNDUP/Aktien New York - Gewinne - Zinshoffnung bleibt nach Preisdaten
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally ist es am Freitag an den US-Börsen wieder nach oben gegangen. Anleger blieben mutig vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für die mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Sie richteten zum Wochenschluss nochmals ihre Blicke auf Wirtschaftsdaten.

    Neben Daten zur Verbraucherstimmung galt das Interesse eine halbe Stunde nach dem Börsenauftakt dem PCE-Kerndeflator, der mit aktuellen Konsumdaten vermeldet wurde und für die Fed ein wichtiges Preismaß darstellt. Er erfüllte die Erwartungen und blieb damit in ersten Reaktionen ohne größere Auswirkungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    52.500,00€
    Basispreis
    39,33
    Ask
    × 12,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.954,30€
    Basispreis
    43,16
    Ask
    × 11,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach etwas mehr als einer Handelsstunde festigte der Dow Jones Industrial sein Dreiwochenhoch, indem er um fast ein halbes Prozent Prozent auf 48.066 Zähler stieg. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten rückt damit wieder in greifbare Nähe.

    Für den marktbreiten S&P 500 ging es auch um gut ein halbes Prozent auf 6.894 Zähler hoch, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.807 Punkten auf ein überdurchschnittliches Plus von 0,9 Prozent kam. Auch diese beiden Indizes nähern sich wieder ihren Rekorden.

    Auf Unternehmensseite machte vor dem Wochenende das Übernahmerennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery Schlagzeilen. Gewonnen hat es der Streaminganbieter Netflix , der 27,75 Dollar je Aktie bietet - den Löwenanteil in bar und einen kleinen Teil in eigenen Aktien. Laut der DZ Bank zahlt Netflix einen hohen Preis, doch nach schwächerem Start schafften es die Aktien des Bieters mit 0,6 Prozent ins Plus. Die Warner-Aktien zogen um 3,4 Prozent auf 25,39 Euro an, blieben damit aber wegen kartellrechtlicher Bedenken deutlich unter dem Angebotspreis.

    Es herrschte allgemein gute Stimmung bei vielen Werten aus dem Technologiesektor, wobei Salesforce mit einem weiteren Anstieg um 4,1 Prozent positiv auffielen. Am Vortag hatte es zunächst etwas gedauert, bis die Resultate des SAP -Konkurrenten gut angekommen waren. Daran knüpften die Papiere nun an und testeten ihre 200-Tage-Linie. In deren Überschreiten würden viele Anleger ein positives Chartsignal sehen.

    Nicht anschließen konnten sich diesem Sektorumfeld aber die Aktien von Hewlett Packard Enterprise , die gut ein halbes Prozent an Wert verloren. Immerhin fiel das Minus damit aber deutlich geringer aus, als es sich vorbörslich noch angebahnt hatte. Der IT-Konzern hatte für das laufende Quartal enttäuschende Umsatzzahlen für sein Geschäft mit KI-Servern in Aussicht gestellt.

    Bei den Nebenwerten gab es nach Quartalszahlen einige Ausreißer nach oben und nach unten. Vor allem galt dies für den Dessoushersteller Victoria's Secret , dessen Papiere von starken Umsätzen und erhöhten Zielsetzungen mit 17 Prozent nach oben gehievt wurden auf das höchste Niveau seit 2022. Beim Kosmetikkonzern Ulta Beauty reichte der Kurssprung um 14 Prozent wegen eines angehobenen Ausblicks gar für ein Rekordhoch.

    Ein negativer Ausreißer waren die Aktien von Docusign , die um fast sieben Prozent absackten und zeitweise ein Tief seit mehr als einem Jahr erreichten. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Plattform zum elektronischen Signieren von Dokumenten an und blickt auf ein starkes drittes Quartal zurück. Beim Ausblick hatten die anspruchsvollen Anleger aber offenbar mehr erwartet.

    Noch stärker war der Abschlag bei SentinelOne mit fast elf Prozent. Bei dem Spezialisten für Cybersicherheit wurden gute Zahlen überlagert von einer mauen Quartalsprognose und dem Abschied des Finanzchefs, der die Anleger etwas beunruhigte./tih/me

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,41 % und einem Kurs von 224,2 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 365,13 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 901,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.495,00USD was eine Bandbreite von +27,70 %/+1.635,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Gewinne - Zinshoffnung bleibt nach Preisdaten Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally ist es am Freitag an den US-Börsen wieder nach oben gegangen. Anleger blieben mutig vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für die mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Sie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     