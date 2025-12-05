    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    NAGA Group passt Prognose 2025 wegen schwacher Märkte an

    Angesichts unerwartet ruhiger Märkte und schwächerer Dynamik zum Jahresende sieht sich das Unternehmen gezwungen, seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 deutlich zu senken.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde aufgrund anhaltend niedriger Marktvolatilität und schwächerer Entwicklung zum Jahresende nach unten angepasst.
    • Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz zwischen ca. 62 Mio. EUR und 66 Mio. EUR, zuvor wurde 74 Mio. EUR erwartet.
    • Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen ca. 3 Mio. EUR und 6 Mio. EUR liegen, vorher waren 12 Mio. EUR prognostiziert.
    • Die niedrige Marktvolatilität führte zu geringerer Handelsaktivität, niedrigeren Handelsvolumina und einem geringeren durchschnittlichen Umsatz pro aktivem Kunden.
    • Externe Marktfaktoren erwiesen sich als beständiger als erwartet, was den Rückstand im Jahresendgeschäft beeinflusst.
    • Die Kostenbasis blieb stabil und entspricht weitgehend den strategischen Plänen, was die Anpassung der Prognose hauptsächlich auf Umsatzeinbußen zurückführt.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,18 % im Minus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,4170EUR das entspricht einem Plus von +1,09 % seit der Veröffentlichung.


    The Naga Group

    -5,62 %
    -1,19 %
    -22,96 %
    -30,67 %
    -47,21 %
    -65,33 %
    -85,35 %
    -86,57 %
    ISIN:DE000A161NR7WKN:A161NR





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
