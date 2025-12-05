DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 145 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery sichere sich der Streaming-Gigant auf einen Schlag ein Imperium an Inhalten, von dem er Jahrzehnte zehren könne, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könne allerdings auch eine immense finanzielle Belastung darstellen und die eigene Flexibilität einschränken. Wegen der zu erwartenden Marktmacht dürfte Netflix von den Kartellbehörden eine hohe Entschädigungszahlung aufgebrummt bekommen./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 87,44EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 17:15 Uhr) gehandelt.
