Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.12.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.217,43USD pro Feinunze und notiert damit +0,32 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,40USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,24 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,73USD und verzeichnet ein Plus von +0,64 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,10USD und verzeichnet ein Plus von +0,64 %.