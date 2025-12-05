    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 8. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus und TKMS veröffentlichen Jahreszahlen heute.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus China und Japan erwartet.
    • Digitale Konferenzen und Ministertreffen in Deutschland.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Dezember 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (10.30 Uhr Call)
    07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen (9.30 Uhr Bilanz-Pk)

    GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 11/25
    CHN: Im- und Exporte 11/25
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25
    10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und exporte), 3. Quartal 2025

    10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

    10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

    10:30 DEU: Creditreform: Pk Insolvenzen in Deutschland im Jahr 2025

    13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

    BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

    BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 8. Dezember 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Dezember 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (10.30 Uhr Call) 07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen (9.30 Uhr Bilanz-Pk) GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day TERMINE …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     