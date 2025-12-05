RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers im November hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Auslieferung der restlichen Jets, um das gesenkte Jahresziel noch zu erreichen, sei Airbus durchaus in der Lage./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 196,8EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 17:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
