Der Börsen-Tag
DAX zieht davon: Deutsche Indizes schlagen Wall Street – Top- und Flopaktien im Fokus
DAX, Dow Jones und Co. legen überwiegend zu: Während deutsche Standard- und Technologiewerte besonders dynamisch steigen, fallen die Kursgewinne an der Wall Street etwas verhaltener aus.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben den Handelstag mit überwiegend moderaten Gewinnen bestritten. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 24.046,30 Punkte den deutlichsten Anstieg unter den großen heimischen Indizes. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, legt um 0,19 Prozent auf 29.696,74 Punkte zu und hinkt damit etwas hinterher. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gewinnt 0,56 Prozent auf 16.913,61 Punkte. Der Technologieindex TecDAX zeigt sich ebenfalls freundlich und steigt um 0,65 Prozent auf 3.606,60 Punkte – damit liegt er in etwa auf Augenhöhe mit dem DAX. Auch an der Wall Street dominieren leichte Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,13 Prozent auf 47.920,02 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,16 Prozent auf 6.867,87 Punkte zu. Im Vergleich zur Entwicklung an den deutschen Börsen fallen die Zuwächse in den US-Leitindizes damit etwas verhaltener aus. Insgesamt präsentieren sich die Aktienmärkte sowohl in Europa als auch in den USA freundlich, wobei die deutschen Standard- und Technologiewerte aktuell etwas dynamischer zulegen als die großen US-Indizes.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von BMW mit einem Anstieg von 4.01%. Infineon Technologies folgt mit 3.14%, während die Mercedes-Benz Group mit 2.48% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. E.ON und Hannover Rueck liegen beide bei -1.02%, während RWE mit -1.35% den stärksten Rückgang aufweist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.02% hervor. RENK Group und K+S folgen mit 3.85% und 2.40% respektive.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Aurubis mit -2.38%. Jungheinrich und Hochtief liegen mit -2.17% und -2.13% ebenfalls im Minus.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte werden von Alzchem Group mit 7.73% angeführt, gefolgt von SUESS MicroTec mit 6.32% und Schaeffler mit 3.90%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind deutlich stärker negativ, mit SCHOTT Pharma, das mit -5.77% den größten Rückgang verzeichnet. SMA Solar Technology und ProCredit Holding & Co.KGaA folgen mit -4.50% und -3.11%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt SUESS MicroTec mit 6.32%, während Infineon Technologies und Elmos Semiconductor mit 3.14% und 2.95% ebenfalls positive Werte zeigen.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von SMA Solar Technology mit -4.50%. Evotec und PNE folgen mit -2.89% und -1.92%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Salesforce mit 5.07% und Visa (A) mit 1.75% die stärksten Gewinner, gefolgt von Verizon Communications mit 1.73%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit Unitedhealth Group bei -0.98%, 3M bei -1.16% und Amgen mit -2.58%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Ulta Beauty mit 14.33% angeführt, gefolgt von Albemarle mit 7.91% und Dollar Tree mit 7.33%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, mit Huntington Ingalls Industries bei -2.97%, PTC bei -3.13% und Vistra mit -3.82%.
