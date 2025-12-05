Ulta Beauty Aktie explodiert - 05.12.2025

Mit einer Performance von +8,09 % konnte die Ulta Beauty Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ulta Beauty Aktie. Nach einem Plus von +3,73 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 523,20€, mit einem Plus von +8,09 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Ulta Beauty ist ein führender US-Schönheitseinzelhändler mit einem breiten Produktangebot und Salon-Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Sephora und Amazon. Einzigartig ist die Kombination aus Einzelhandel und Salon sowie ein starkes Treueprogramm.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Ulta Beauty Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ulta Beauty Aktie damit um +6,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,47 %. Im Jahr 2025 gab es für Ulta Beauty bisher ein Plus von +16,20 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Ulta Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,41 % 1 Monat +9,47 % 3 Monate +9,17 % 1 Jahr +29,91 %

Informationen zur Ulta Beauty Aktie

Es gibt 45 Mio. Ulta Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,45 Mrd.EUR € wert.

Am Donnerstag setzte der marktbreite S&P 500 seinen Aufwärtstrend mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 6.857 Punkten fort. Es gab 252 Kursgewinner und 246 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent des Gesamtvolumens. 31 neuen 52-Wochen-Hochs standen drei Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX sank um 0,30 Punkte auf 15,78 Zähler. Ulta Beauty (vorbörslich: +7,22 %) haussiert im heutigen vorbörslichen Handel

Ulta Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ulta Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ulta Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.