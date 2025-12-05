    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursverluste - Industrieaufträge legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fielen am Freitag.
    • Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,80%.
    • Commerzbank: Verhaltener Optimismus für 2024.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 127,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,80 Prozent.

    Die besser als erwarteten Zahlen zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie belasteten die Kurse etwas. Auch im Oktober legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich zu. Der Anstieg fiel zudem stärker aus, als Volkswirte erwartet hatten. Vor allem Inlandsaufträge legten zu, während die Auslandsaufträge durch die US-Zollpolitik belastet wurden.

    Für das kommende Jahr zeigte sich Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen verhalten optimistisch. "Im kommenden Jahr dürfte es wegen der expansiven Finanzpolitik sogar wieder etwas aufwärtsgehen, ohne dass damit die strukturellen Probleme der deutschen Industrie und der gesamten deutschen Wirtschaft gelöst wären", heißt es in der Studie. "Darum rechnen wir für das kommende Jahr zwar zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder mit einem nennenswerten Wachstum der deutschen Wirtschaft, einen kraftvollen Aufschwung dürfte es aber weiter nicht geben."

    Das am Nachmittag in den USA veröffentlichte Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan verbesserte sich im Dezember etwas stärker als erwartet. Gestützt wurde der Indikator durch verbesserte Erwartungen der Verbraucher. Die Inflationserwartungen gingen zurück, blieben aber auf einem hohen Niveau. Beobachter erwarten, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche erneut die Leitzinsen senken wird./jsl/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
