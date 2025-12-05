Gesetzesentwurf enthält neues Altersvorsorgedepot

BERLIN (dpa-AFX) - In einem Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums zur Reform der privaten Altersvorsorge sind neue Sparmöglichkeiten in Form von einem Altersvorsorgedepot vorgesehen. Damit sollen Sparer mehr Wahlmöglichkeit bei der Altersvorsorge bekommen und die staatliche Förderung soll vereinfacht werden, wie aus dem Entwurf hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die bisherige Riester-Rente soll damit in ihrer jetzigen Form abgelöst werden. Zuerst hatten das "Handelsblatt" und "Table.Briefings" über die Pläne aus dem Haus von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) berichtet.

Staatliche Förderung solle es demnach nicht mehr nur für Garantieprodukte wie die bisherigen Riester-Verträge geben. Als neues Produkt werde ein Altersvorsorgedepot geschaffen, das auf starre Garantievorgaben verzichtet und damit Wahlfreiheit schafft für zusätzliche Renditemöglichkeiten - aber gegebenenfalls auch das Risiko birgt, Geld zu verlieren.