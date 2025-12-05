ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Netflix auf 125 Dollar - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für Netflix auf 125 USD.
- Übernahme von Warner Bros. Discovery sichert Inhalte.
- Hohe Entschädigungszahlung durch Kartellbehörden erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 145 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery sichere sich der Streaming-Gigant auf einen Schlag ein Imperium an Inhalten, von dem er Jahrzehnte zehren könne, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könne allerdings auch eine immense finanzielle Belastung darstellen und die eigene Flexibilität einschränken. Wegen der zu erwartenden Marktmacht dürfte Netflix von den Kartellbehörden eine hohe Entschädigungszahlung aufgebrummt bekommen./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 86,13 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 365,13 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 901,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.495,00USD was eine Bandbreite von +27,70 %/+1.635,55 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 125 US-Dollar
Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
hat Netflix einen Wackelkontakt ?????? kann sein das es nochmal etwas runter geht wobei es schon sein kann das wir bald über 100 Euro notieren
Die nächsten Splits bei mir werden sein:
- Meta
- Strategy
- Bombardier
- Alphabet
- Amazon