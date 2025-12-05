    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    Schott Pharma auf Rekordtief nach schwachen Zielvorgaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma-Aktien fallen auf Rekordtief von 16,84 Euro.
    • Ausblick für 2025/26 bleibt hinter Markterwartungen zurück.
    • Analysten senken Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurs.)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schwache Ziele von Schott Pharma haben die Aktien am Freitag auf ein Rekordtief von 16,84 Euro zurückgeworfen. Letztlich gingen sie acht Prozent tiefer ins Wochenende. Die Papiere des Pharmazulieferers verloren 2025 damit etwa ein Drittel und gehören zu den schwächsten Titeln im Kleinwerte-Index SDax . Aktien des Rivalen Gerresheimer büßten derweil 1,5 Prozent ein.

    Schott Pharma kämpft weiter mit der Marktunsicherheit. Der Ausblick des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmabranche für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 fällt entsprechend verhalten aus und bleibt hinter den Markterwartungen zurück. 2026 werde "ein Übergangsjahr sein, in dem wir uns in einem herausfordernden Marktumfeld bewegen und die nächste Wachstumsphase vorbereiten", hieß es am Vorabend vom Chef Andreas Reisse.

    "Die schwache Nachfrage im Geschäft mit Spritzen ist neu", schrieb Analyst Olivier Calvet von der Bank UBS. Man warte nun auf die vollständigen Geschäftszahlen am 11. Dezember, um zu erfahren, ob die Nachfrageschwäche kundenspezifisch sei. Der Experte reduzierte die Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2026 bis 2028 im Schnitt um 11 respektive 16 Prozent. Er senkte das Kursziel von 28,80 auf 24,70 Euro, hielt aber an der Empfehlung "Buy" fest.

    Auch Experte Charles Weston von der kanadischen RBC äußerte sich negativ. So schwach wie der Wachstumsausblick jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb er. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./bek/ag/niw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 16.923 auf Ariva Indikation (05. Dezember 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +1,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 893,20 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +12,14 %/+31,48 % bedeutet.




