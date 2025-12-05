    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    AKTIEN IM FOKUS

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netflix-Aktien leiden unter Zuschlag für Warner-Übernahme

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix gewinnt Übernahmerennen um Warner Bros.
    • Hoher Preis von 83 Milliarden Dollar für Deal
    • Kartellrechtliche Bedenken könnten Abschluss verzögern
    AKTIEN IM FOKUS - Netflix-Aktien leiden unter Zuschlag für Warner-Übernahme
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das nun entschiedene Übernahmerennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery hinterlässt am Freitag beim Sieger seine Spuren. Gewonnen hat es der Streaminganbieter Netflix , der 27,75 Dollar je Aktie bietet - den Löwenanteil in bar und einen kleinen Teil in eigenen Aktien. Die jüngsten Spekulationen, dass Netflix im Wettlauf mit anderen Bietern die Nase vorn haben könnte, hat sich damit bewahrheitet. Der Netflix-Kurs gab nach.

    Laut der DZ Bank zahlt Netflix nämlich einen hohen Preis. Die Netflix-Aktien rutschten nach einem Auf und Ab im frühen Handel zuletzt mit drei Prozent ins Minus auf den niedrigsten Stand seit April. Die Warner-Aktien zogen derweil um fast vier Prozent auf 25,49 Dollar an, blieben damit aber deutlich unter dem Angebotspreis. Große Bedenken gibt es auf kartellrechtlicher Ebene, weil die Warner-Gruppe mit HBO auch ein starkes Streaming-Standbein hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    95,00€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    106,93€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Netflix will nur das Studiogeschäft und den Streamingdienst haben, die klassischen TV-Sender wie etwa der Nachrichtensender CNN sollen vorher noch unter dem Namen Discovery Global in eine eigenständige Firma abgespalten werden. Inklusive Schulden ist der Deal knapp 83 Milliarden Dollar (rund 71 Mrd Euro) schwer. Mit ihm holt sich Netflix unter anderem Batman, Superman und Harry Potter ins Haus sowie Serien wie "Game of Thrones". Für den Abschluss der Übernahme planen die Firmen bis zu eineinhalb Jahre ein - auch weil die Wettbewerbshüter den Zukauf unter die Lupe nehmen werden.

    Analyst Markus Leistner von der DZ Bank schrieb in seinem ersten Kommentar, dass Netflix einen hohen Preis zahle, um die Bieterschlacht für ein "Content-Imperium" zu gewinnen. Wenn der Deal durchgeht, entsteht seiner Auffassung nach ein "Unterhaltungsgigant", der die Medienlandschaft für Jahrzehnte dominieren würde. Dies berge aber die Gefahr, dass Kartellbehörden der Transaktion vielleicht noch Steine in den Weg legen. Laut Medienberichten soll dann eine gewaltige Vertragsstrafe von fünf Milliarden Dollar fällig werden.

    Leistner sieht in der Übernahme auch Gefahren durch eine "immense finanzielle Belastung", was die finanzielle Flexibilität von Netflix einschränken könne. Experte Kannan Venkateshwar von Barclays rechnet mit einem langen Weg, bis der Zukauf tatsächlich über die Bühne geht - und fürchtet, dass die Anlageidee hinter den Netflix-Aktien vorerst unter dieser Unsicherheit leiden wird. Auch er betonte aber, sollte der Deal vollzogen werden, dass ein Unternehmen "von weltweit beispielloser Qualität" entstehen würde./tih/niw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 85,98 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 365,13 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 901,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.495,00USD was eine Bandbreite von +27,70 %/+1.635,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Netflix-Aktien leiden unter Zuschlag für Warner-Übernahme Das nun entschiedene Übernahmerennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery hinterlässt am Freitag beim Sieger seine Spuren. Gewonnen hat es der Streaminganbieter Netflix , der 27,75 Dollar je Aktie bietet - den Löwenanteil in bar und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     