BARCLAYS stuft NETFLIX COM INC auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Netflix angesichts der Übernahme von Warner Bros Discovery auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Kombiniert würden beide Medienkonzerne ein Unternehmen von weltweit beispielloser Qualität, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis der Deal über die Bühne geht, werde es aber noch ein langer Weg. Es sei wahrscheinlich, dass die Anlagestory der Netflix-Aktien vorerst darunter leidet./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 85,74EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 18:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Kannan Venkateshwar
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
