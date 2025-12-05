Alzchem Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,63 % - 05.12.2025

Die Alzchem Group Aktie notiert aktuell bei 144,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,63 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alzchem Group Aktie. Nach einem Plus von +5,85 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 144,70€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Alzchem Group einen Gewinn von +1,15 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alzchem Group um +148,23 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,66 % 1 Monat -8,77 % 3 Monate +1,15 % 1 Jahr +119,87 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.