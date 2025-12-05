HORNBACH Holding: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose stabil
HORNBACH wächst beim Umsatz, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück: Während der Nettoumsatz zulegt, gerät die Profitabilität im dritten Quartal 2025/26 unter Druck.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Der Nettoumsatz von HORNBACH stieg im Q3 2025/26 um 2,2% auf 1.538,7 Mio. EUR, fiel jedoch schwächer aus als erwartet
- Das Adjusted EBIT sank im Q3 2025/26 um 21,0% auf 27,3 Mio. EUR, verglichen mit 34,6 Mio. EUR im Vorjahresquartal
- Für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt die Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau (ca. 269,5 Mio. EUR) unverändert, obwohl ein höheres Ergebnis derzeit weniger wahrscheinlich ist
- Das Umsatzwachstum im 9-Monats-Zeitraum beträgt 3,8% auf 5.137,8 Mio. EUR, während das Adjusted EBIT im gleichen Zeitraum nahezu stabil bleibt (0,2% Rückgang auf 299,5 Mio. EUR)
- Die endgültigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025/26 werden am 19. Dezember 2025 veröffentlicht, inklusive einer Telefonkonferenz für Investoren und Analysten
- Die ursprüngliche Prognose vom 21. Mai 2025, einen Nettoumsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau zu erzielen, sowie ein Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau, bleibt bestehen, wobei eine positive Abweichung nach oben derzeit nicht die wahrscheinlichste Annahme ist
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HORNBACH Holding ist am 19.12.2025.
Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,63 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 85,00EUR das entspricht einem Minus von -2,63 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.912,28PKT (+0,67 %).
