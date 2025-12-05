Silber explodiert, Bitcoin schmiert ab - was stinkt bei der Aktien-Rally?

Silber steigt auf ein neues Allzeithoch, Bitcoin fällt deutlich unter die 90.000er-Marke, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen - was stinkt an der Aktien-Rally? Während die Aktien-Rally (Tech-Aktien waren vor dem heutigen Handelstag neun Tage in Folge im Plus) heute schon vor dem PCE-Inflationsdaten startete (die wieder einmal wie erwartet ausgefallen waren), dürfte klar sein, dass die Fed die Zinsen in der nächsten Woche noch einmal senken wird. Aber warum fällt dann ein Liquiditäts-Asset wie Bitcoin? Und warum explodiert Silber? Kann es damit zu tun haben, dass es bei Silber ein "Missverhältnis" gibt zwischen Papiersilber und echtem Silber? Kann es sein, dass in Erwartung eines neuen Trump-hörigen Fed-Chefs (Hassett) das gut läuft, was man anfassen kann - während Assets wie Bitcoin "abstrakt" sind?

Hinweise aus Video:

