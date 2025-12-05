    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding
    Hornbach Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer

    • Hornbach im Q3: Umsatz schwächer als erwartet.
    • Ergebnisprognose vorsichtiger, 5% Schwankungsbreite.
    • Aktie fiel nachbörslich um über 5 Prozent.
    BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX) - Die Hornbach Holding hat im dritten Quartal weniger Geschäft machen können als gedacht und wird bei der Ergebnisprognose etwas vorsichtiger. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte zwar weiter auf Vorjahresniveau liegen und damit in einem Korridor von minus bis plus 5 Prozent um 269,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Freitagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Die obere Hälfte der Spanne sei aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, aber auch nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario, hieß es nun. Der Umsatz soll nach wie vor auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro landen. Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um über fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

    Im dritten Geschäftsquartal (Ende November) stieg der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um 2,2 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro und fiel damit nach Unternehmensangaben schwächer als erwartet aus. Damit konnten gestiegene Kosten auch nicht vollständig kompensiert werden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um 21 Prozent auf 27,3 Millionen Euro./men/tih

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,52 % und einem Kurs von 83,90 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 19:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +13,37 %/+40,81 % bedeutet.




