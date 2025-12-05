Trump lobt Beziehungen zu Kanada und Mexiko

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich bei der FIFA-Zeremonie in Washington gegenüber den beiden Co-Gastgebern der Fußball-WM Kanada und Mexiko sehr freundlich geäußert, nachdem es zuletzt mit dem nördlichen Nachbarn Spannungen gegeben hatte.

"Wir haben eine hervorragende Beziehung, eine hervorragende Arbeitsbeziehung zu Kanada. Wir haben unseren kanadischen Premierminister hier, wir haben unsere mexikanische Präsidentin hier, und wir haben eng mit diesen beiden Ländern zusammengearbeitet, und die Koordination, die Freundschaft und die Beziehung sind hervorragend", sagte Trump. "Ich möchte Ihnen beiden sehr danken".