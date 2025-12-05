Börsen Update
Börsen Update USA - 05.12. - US Tech 100 stark +0,40 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.019,24 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Salesforce +5,38 %, Goldman Sachs Group +1,83 %, Visa (A) +1,74 %, Verizon Communications +1,54 %, McDonald's +1,29 %
Flop-Werte: Amgen -2,45 %, Procter & Gamble -1,13 %, 3M -1,02 %, Merck & Co -0,87 %, Travelers Companies -0,80 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.685,62 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Adobe +5,49 %, Warner Bros. Discovery (A) +5,37 %, Micron Technology +5,15 %, GLOBALFOUNDRIES +4,68 %, Lululemon Athletica +3,59 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,43 %, Netflix -3,37 %, Amgen -2,45 %, Baker Hughes Company Registered (A) -2,39 %, MercadoLibre -1,90 %
Der S&P 500 steht bei 6.873,00 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: Hewlett Packard Enterprise +9,33 %, Dollar Tree +8,07 %, Moderna +7,20 %, Dollar General Corporation +7,03 %, Ulta Beauty +6,60 %
Flop-Werte: WR Berkley -5,01 %, Vistra -4,53 %, Insulet -3,76 %, Huntington Ingalls Industries -3,65 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,42 %
