HORNBACH Holding - Aktie gerät unter Druck -5,52 % - 05.12.2025

Die HORNBACH Holding Aktie ist bisher um -5,52 % auf 83,85€ gefallen. Das sind -4,90 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HORNBACH Holding ist ein führender Anbieter im Bau- und Gartenmarktsektor in Europa, bekannt für große Märkte und umfangreiche Produktpaletten. Hauptkonkurrenten sind Obi, Bauhaus und Toom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Betonung auf Projektkompetenz und das Motto "Es gibt immer was zu tun".

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HORNBACH Holding, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -13,18 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HORNBACH Holding Aktie damit um +0,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HORNBACH Holding auf +21,70 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,66 % geändert.

HORNBACH Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,85 % 1 Monat +5,58 % 3 Monate -13,18 % 1 Jahr +9,48 %

Informationen zur HORNBACH Holding Aktie

Es gibt 16 Mio. HORNBACH Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd.EUR € wert.

Die Hornbach Holding hat im dritten Quartal weniger Geschäft machen können als gedacht und wird bei der Ergebnisprognose etwas vorsichtiger. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte zwar weiter …

HORNBACH wächst beim Umsatz, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück: Während der Nettoumsatz zulegt, gerät die Profitabilität im dritten Quartal 2025/26 unter Druck.

Hornbach’s latest quarterly update reveals modest sales growth but a sharp earnings decline, as the retailer sticks to its full-year outlook despite missing expectations.

HORNBACH Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die HORNBACH Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HORNBACH Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.