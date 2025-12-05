    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA und Ukraine sprechen noch einmal über Friedensplan

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Ukraine setzen Friedensgespräche in Florida fort.
    • Ex-Verteidigungsminister und Generalstabschef nehmen teil.
    • Moskau bleibt bei harten Forderungen, Ukraine verhandlungsbereit.

    KIEW/MIAMI (dpa-AFX) - Vertreter der USA und der Ukraine planen nach übereinstimmenden Berichten ihre Beratungen in Florida über einen Friedensplan fortzusetzen. In Kiew berichtete das Portal "Ukrajinska Prawda", der Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow sollten am Freitagnachmittag (Ortszeit) erneut mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner sprechen. Das Portal berief sich auf das Umfeld der ukrainischen Delegation.

    Auch das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf amerikanische und ukrainische Regierungsbeamte, dass die Gespräche an diesem Freitag fortgesetzt würden.

    Witkoff als Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump und Trumps Schwiegersohn Kushner hatten am Dienstag in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen und die US-Vorschläge für ein Kriegsende vorgestellt. Bereits am Donnerstag erstatteten sie in Florida der ukrainischen Delegation Bericht über dieses Treffen.

    Die Ukraine, die von amerikanischer und europäischer Unterstützung abhängt, hat sich verhandlungsbereit erklärt. Auch Moskau gibt sich gesprächsbereit. An seinen harten Forderungen hat sich aber nichts geändert, sie laufen auf Gebietsabtretungen der Ukraine und letztlich auf eine Kapitulation des Nachbarlandes hinaus./fko/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
