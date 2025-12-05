BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Entwicklung der Medikamentenpreise in den USA und mögliche US-Einfuhrzölle seien handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 85,16EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 19:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Florent Cespedes
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 119
Kursziel alt: 119
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
