BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Entwicklung der Medikamentenpreise in den USA und mögliche US-Einfuhrzölle seien handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 85,16EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 19:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 119

Kursziel alt: 119

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

