Vistra Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,57 % - 05.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Vistra Aktie. Mit einer Performance von -5,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute bei der Vistra Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Vistra ist ein führender Anbieter von Unternehmensdienstleistungen mit globaler Präsenz, der Unternehmen in Bereichen wie Buchhaltung und Steuerberatung unterstützt. Mit maßgeschneiderten Lösungen und Branchenkenntnissen differenziert sich Vistra von Konkurrenten wie Intertrust und TMF Group.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Vistra Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,86 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Vistra Aktie damit um -1,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,81 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vistra um +12,80 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Vistra Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,07 % 1 Monat -5,81 % 3 Monate -6,86 % 1 Jahr -0,72 %

Informationen zur Vistra Aktie

Es gibt 339 Mio. Vistra Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,64 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

DAX, Dow Jones und Co. legen überwiegend zu: Während deutsche Standard- und Technologiewerte besonders dynamisch steigen, fallen die Kursgewinne an der Wall Street etwas verhaltener aus.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Vistra Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vistra Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vistra Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.