JEFFERIES stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem angepassten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Anlass dazu sei der sich verzögernde Verkauf der Russland-Aktivitäten, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Deal nun Anfang 2026 über die Bühne geht. Es handele sich also nur um eine zeitliche Verschiebung mit letztlich neutraler Wirkung./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 34,26EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 21:07 Uhr) gehandelt.
