Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 1
Performance 1M: +7,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Viele Anleger sehen die Bewertung von 27,75 USD pro Aktie als potenziell unterbewertet an, insbesondere wenn die Netflix-Aktie steigt. Die Unsicherheiten über die Bewertung der Kabelsender und die Übernahmebedingungen beeinflussen die Meinungen. Insgesamt gibt es eine optimistische Sicht auf weiteres Kurspotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Adobe
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 2
Performance 1M: -2,90 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 3
Performance 1M: +3,31 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 4
Performance 1M: +8,24 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 5
Performance 1M: +12,83 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 6
Performance 1M: -8,37 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 7
Performance 1M: -26,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie liegt über 40% unter dem Sommerniveau, und die jüngste Kapitalerhöhung von 1,4 Mrd. USD wird als kurzfristige Lösung gesehen. Anleger befürchten, dass Verkäufe von Bitcoin zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen den Kurs weiter belasten könnten, was die Stabilität des Unternehmens gefährdet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 8
Performance 1M: -2,90 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 9
Performance 1M: -0,92 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 10
Performance 1M: +9,50 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 11
Performance 1M: +7,44 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 12
Performance 1M: +8,33 %
Amgen
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 13
Performance 1M: +12,80 %
Intel
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 14
Performance 1M: +10,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen positiv entwickelt, was auf Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit Apple zurückzuführen ist. Dennoch gibt es Bedenken, dass diese Kursgewinne nicht nachhaltig sind, da viele Anleger die fundamentalen Daten als unverändert betrachten und technische Aspekte wie 'Gaps' kritisch hinterfragen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 15
Performance 1M: -10,60 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 16
Performance 1M: +8,02 %
Netflix
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 17
Performance 1M: -10,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz der Übernahme von Warner Bros. und soliden Zahlen ist der Kurs in den letzten 14 Tagen gefallen. Anleger befürchten, dass das Angebot von 4,50$ pro WBD-Aktie nicht ausreicht und sehen Risiken in der Strategie. Die allgemeine Stimmung ist negativ, da der Kurs trotz positiver Fundamentaldaten nicht steigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 18
Performance 1M: +0,50 %
Palantir
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 19
Performance 1M: -6,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Bedenken über die hohe Bewertung und Short-Positionen äußern, gibt es auch Hoffnungen auf eine Kurserholung, insbesondere durch positive Entwicklungen im Bereich KI-Infrastruktur. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 20
Performance 1M: +11,97 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 21
Performance 1M: -1,81 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 22
Performance 1M: +21,02 %
