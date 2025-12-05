Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +10,79 %
Platz 1
Performance 1M: -13,30 %
Moderna
Tagesperformance: +8,09 %
Platz 2
Performance 1M: +6,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, trotz negativer Nachrichten. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 8%, und es gibt wenig Abgabebereitschaft bei steigenden Umsätzen. Anleger erwarten Fortschritte in der Onkologie und Impfstoffentwicklung, während sie gleichzeitig nach Erklärungen für den Kursanstieg suchen. Die Sensibilität gegenüber negativen Nachrichten bleibt jedoch hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Ulta Beauty
Tagesperformance: +7,49 %
Platz 3
Performance 1M: +9,47 %
Albemarle
Tagesperformance: +6,37 %
Platz 4
Performance 1M: +36,73 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 5
Performance 1M: +17,55 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 6
Performance 1M: +12,28 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 7
Performance 1M: +7,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Viele Anleger sehen die Bewertung von 27,75 USD pro Aktie als potenziell unterbewertet an, insbesondere wenn die Netflix-Aktie steigt. Die Unsicherheiten über die Bewertung der Kabelsender und die Übernahmebedingungen beeinflussen die Meinungen. Insgesamt gibt es eine optimistische Sicht auf weiteres Kurspotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Adobe
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 8
Performance 1M: -2,90 %
Omnicom Group
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 9
Performance 1M: -5,70 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 10
Performance 1M: +23,83 %
WR Berkley
Tagesperformance: -5,34 %
Platz 11
Performance 1M: -5,57 %
Salesforce
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 12
Performance 1M: -2,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 5%, unterstützt durch starke Quartalszahlen und eine angehobene Umsatzprognose auf 41,55 Mrd. USD. Die KI-Initiativen Agentforce und Data 360 zeigen beeindruckende Wachstumsraten von 114% und 330%. Hohe Profitabilität und ein starker Cashflow stärken das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.
Vistra
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 13
Performance 1M: -5,81 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 14
Performance 1M: +3,31 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 15
Performance 1M: +6,92 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 16
Performance 1M: +6,36 %
Corpay
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 17
Performance 1M: +14,98 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 18
Performance 1M: +18,21 %
Cooper Companies
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 19
Performance 1M: +24,48 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 20
Performance 1M: +4,02 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 21
Performance 1M: +12,83 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 22
Performance 1M: -1,36 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 23
Performance 1M: -1,34 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 24
Performance 1M: +9,56 %
Insulet
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 25
Performance 1M: -2,65 %
Invesco
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 26
Performance 1M: +7,17 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 27
Performance 1M: -2,90 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 28
Performance 1M: +8,33 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 29
Performance 1M: -5,00 %
Amgen
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 30
Performance 1M: +12,80 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 31
Performance 1M: +3,67 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 32
Performance 1M: -4,86 %
NRG Energy
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 33
Performance 1M: -0,10 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 34
Performance 1M: -4,93 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 35
Performance 1M: -6,36 %
Ecolab
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 36
Performance 1M: +0,82 %
Netflix
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 37
Performance 1M: -10,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz der Übernahme von Warner Bros. und soliden Zahlen ist der Kurs in den letzten 14 Tagen gefallen. Anleger befürchten, dass das Angebot von 4,50$ pro WBD-Aktie nicht ausreicht und sehen Risiken in der Strategie. Die allgemeine Stimmung ist negativ, da der Kurs trotz positiver Fundamentaldaten nicht steigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.
PTC
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 38
Performance 1M: -8,29 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 39
Performance 1M: +3,79 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 40
Performance 1M: +0,50 %
