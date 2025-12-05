Musks SpaceX spricht von Börsengang 2026

SpaceX spielt aktuell eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm und ist zudem für den Weltraum-Satellitendienst Starlink bekannt. Musk hält laut Medienberichten mehr als 40 Prozent an SpaceX - und hat die Kontrolle über das Unternehmen dank Aktien mit mehr Stimmrechten.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat Investoren einem Medienbericht zufolge einen Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Aussicht gestellt. Zugleich erwäge SpaceX, dass einige Mitarbeiter und frühe Geldgeber Aktien verkaufen können, schrieb die Website "The Information". SpaceX solle dabei insgesamt mit 800 Milliarden Dollar (gut 687 Mrd Euro) bewertet werden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Mit einem Börsengang von SpaceX würde sich auch das Vermögen des Tech-Milliardärs besser beziffern lassen. Aktuell wird der Wert seines SpaceX-Anteils unter anderem auf Basis bisheriger einzelner Aktienverkäufe geschätzt.

Bei dem von Musk geführten Elektroauto-Hersteller Tesla orientiert sich die Bewertung seiner Beteiligung dagegen am Aktienkurs. Musk als reichster Mensch hat nach Schätzungen des Finanzdienstes Bloomberg aktuell ein Vermögen von fast 470 Milliarden Dollar.

Musk hatte einst erwogen, nur Starlink abzuspalten und an die Börse zu bringen. Von diesem Plan sei SpaceX inzwischen abgekehrt, schrieb "The Information"./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 390,6 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 21:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil.. Tesla zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 45,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 440,00USD was eine Bandbreite von -61,61 %/+12,62 % bedeutet.



